Макрон призвал Евросоюз поддержать мирные манифестации в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен продолжать активно поддерживать участников мирных манифестаций в Белоруссии. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета», — написал президент Франции.

13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Они также предложили создать круглый стол по национальному примирению, в который войдут представители власти и гражданского общества. Однако Лукашенко отказался от диалога с зарубежными посредниками для урегулирования ситуации в стране.

Как ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, европейские министры единогласно согласились разработать дополнительные санкции по Белоруссии. В свою очередь, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. По данным ЦИК Белоруссии, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% голосов. Однако в ее штабе с этим не согласились и потребовали пересчета голосов. Впоследствии Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

На протяжении недели продолжаются протесты в ряде городов Белоруссии. Демонстранты требуют прекратить насилие силовиков против мирных жителей и провести новые выборы. К протестам присоединились более десяти предприятий.