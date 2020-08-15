Лукашенко исключил необходимость в зарубежных посредниках для Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны страны отказался от диалога с зарубежными посредниками для урегулирования нестабильной ситуации в стране, возникшей после выборов президента страны. Об этом сообщается на сайте президента Белоруссии.

«За рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники», — сказал Лукашенко.

Он также посоветовал странам, которые пытаются выступать посредниками, в первую очередь навести порядок у себя.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» — добавил президент.

Обращаясь к участникам совещания, Лукашенко сказал: «Ситуацию мы удержим».

Он также указал на необходимость того, что Белоруссия, оказавшись в центре Европы всегда должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы.

В субботу, 15 августа Лукашенко обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы оба президента выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

Президент России указал на важность того, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

По мнению белорусского президента, митинги в стране организовываются по методичкам «цветных революций». По его словам, были обнаружены элементы внешнего вмешательства. В связи с этим Лукашенко заявил, что эти процессы угрожают всему Союзному государству.

Протесты в ряде городов Белоруссии продолжаются шестые сутки. Демонстранты недовольны результатами президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. За него проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека).

В штабе Тихановской не признали результатов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Впоследствии Тихановская покинула Белоруссию и уехала в соседнюю Литву.

13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали Лукашенко отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Президенты также предложили создать круглый стол по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.