AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске

Фото: Мстислав Чернов / AP

Associated Press опубликовало стоп-кадр видеозаписи, на которой, как утверждает агентство, запечатлен момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа.

Из опубликованного снимка нельзя сделать вывод о том, как погиб Тарайковский, и было ли у него при себе взрывное устройство.

По версии МВД Белоруссии, Тарайковский погиб при попытке бросить в сотрудников ОМОНа самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел на площади Притыцкого возле станции метро «Пушкинская». Его родственники с версией силовиков не согласны.

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