Лукашенко посоветовал «желающим повоевать» не ставить «девчонок» вперед

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей и призвал не «выставлять вперед девчонок». Об этом, как передает агентство БелТА, он сообщил во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

Лукашенко заявил, что в последнее время стали поступать угрозы в адрес военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа, армии и их семей. «Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого!», — сказал президент (цитата по БелТА). Он добавил, что военные имеют достаточно ресурсов для защиты себя, своих семей и государства».

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!» — заявил Лукашенко.

Лукашенко проводит совещание в Центре стратегического управления в Минобороны, где обсуждается ситуация в стране и угроза внешнего вмешательства. «Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит», — заявлял президент ранее (цитата по БелТА).