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Выборы в Белоруссии ,  
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Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.

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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства. Лукашенко переизбрался на шестой срок. Люди вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов. Протесты в стране продолжаются уже неделю. Люди требуют прекратить насилие и провести новые выборы. К протестам присоединились более десяти предприятий. 

Теги: президентские выборы, протесты, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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