Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.