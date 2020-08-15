Путин и Лукашенко выразили уверенность в разрешении проблем Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Белорусский лидер рассказал российскому коллеге об обстановке в стране после президентских выборов.
«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули главы государств.