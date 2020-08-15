У дипмиссии Белоруссии в России прошли акции солидарности

У здания посольства Белоруссии в Москве собрались десятки человек в поддержку жителей республики. Как сообщает ТАСС, к зданию дипмиссии пришли около 200 человек, они принесли цветы. Большинство — женщины в белой одежде.

Пришедшие выстроились в цепочку солидарности, держа в руках белую ленту.

У посольства задержали молодого человека, еще одному вызвали скорую, сообщает агентство. Один из участников акции в крови встал на колени. Полицейским он рассказал, что ночью у здания дипмиссии его избили. Мужчину передали медикам.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.