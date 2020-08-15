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Выборы в Белоруссии ,  
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У дипмиссии Белоруссии в России прошли акции солидарности

Фото: Евгения Новоженина / Reuters Фото: Евгения Новоженина / Reuters Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Игорь Волков / AP
Москва (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

У здания посольства Белоруссии в Москве собрались десятки человек в поддержку жителей республики. Как сообщает ТАСС, к зданию дипмиссии пришли около 200 человек, они принесли цветы. Большинство — женщины в белой одежде.

Пришедшие выстроились в цепочку солидарности, держа в руках белую ленту.

У посольства задержали молодого человека, еще одному вызвали скорую, сообщает агентство. Один из участников акции в крови встал на колени. Полицейским он рассказал, что ночью у здания дипмиссии его избили. Мужчину передали медикам.

В ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

«МБХ медиа» сообщает в своем Telegram-канале, что у отделения белорусского посольства в Санкт-Петербурге также собрались жители в поддержку белорусов. Около сотни девушек-белорусок с цветами в руках поют песни на родном языке.

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Кроме того, акция прошла в центре Екатеринбурга. Ura.ru сообщает, что около 20 человек пришли с цветами к зданию представительства республики. Собравшиеся запели колыбельные и песни групп «Аквариум» и «Ария».

По данным портала dvhab.ru, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре во время акций в защиту арестованного бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала также звучали лозунги в поддержку белорусов.

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Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. Они продолжаются уже неделю. Люди недовольны переизбранием действующего президента Александра Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. За его основного соперника Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%, против всех — 4,59%. В штабе Тихановской не согласились с результатами выборов и заявили о массовых фальсификациях. Суд в Минске арестовал более 1 тыс. участников протестов.

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Лукашенко призвал граждан «не высовываться на улицы» и заявил, что протесты организовали из-за рубежа. Оппозиция призывает всех, кто не согласен с результатами выборов, выйти на марши 15 и 16 августа.

Теги: Москва, посольство, протесты, президентские выборы, Белоруссия, новости
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