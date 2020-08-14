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Авария с участием Ефремова ,  
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Суд анонсировал дату решения насчет заседания по делу Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда, ссылаясь на ответ Боткинской больницы на его запрос.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире «Первого канала» заявил, что судебное заседание по делу его подзащитного, которое назначено на 18 августа, может не состояться по состоянию здоровья актера.

«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — сказал Пашаев, отметив, что заседание перенесут.

В среду, 12 августа, Пашаев заявил, что врачи Боткинской больницы диагностировали у Ефремова инсульт. За день до этого перед началом судебного заседания актеру стало плохо в зале Пресненского суда, и его решили госпитализировать. В связи с этим суд перенес заседание на 18 августа и направил в Боткинскую больницу запрос с уточнением диагноза актера.

Пресненский суд отложил заседание по делу попавшего в больницу Ефремова
Общество
<p>Михаил Ефремов</p>

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. Машина Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров умер в больнице.

Экспертиза выявила в крови Ефремова алкоголь и следы наркотиков. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Сначала актер признал свою вину, а на судебном заседании заявил, что не признает ее, поскольку ничего не помнит. Ефремова поместили под домашний арест до 22 января 2021 года.

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП, новости, Пресненский суд Москвы
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