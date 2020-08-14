Суд анонсировал дату решения насчет заседания по делу Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вопрос о том, сможет ли актер Михаил Ефремов участвовать в судебном заседании по делу о смертельном ДТП, в рамках которого ему предъявлены обвинения, будет решаться 18 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда, ссылаясь на ответ Боткинской больницы на его запрос.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в эфире «Первого канала» заявил, что судебное заседание по делу его подзащитного, которое назначено на 18 августа, может не состояться по состоянию здоровья актера.

«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — сказал Пашаев, отметив, что заседание перенесут.

В среду, 12 августа, Пашаев заявил, что врачи Боткинской больницы диагностировали у Ефремова инсульт. За день до этого перед началом судебного заседания актеру стало плохо в зале Пресненского суда, и его решили госпитализировать. В связи с этим суд перенес заседание на 18 августа и направил в Боткинскую больницу запрос с уточнением диагноза актера.