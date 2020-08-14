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Пандемия коронавируса ,  
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В России спрос на услуги нянь вырос более чем на 60%

Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

За первую неделю августа спрос на услуги нянь в России вырос на 61% по сравнению с первой неделей июня. Об этом говорится в исследовании аналитиков интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги» (есть у РБК).

Одновременно с этим предложение услуг нянь в целом по стране выросло всего на 2%. Больше всего в нянях нуждаются жители Екатеринбурга, где спрос вырос на 275%, Ижевска (+188%) и Казани (+154%).

В исследовании отмечается, что почти в половине крупнейших городов страны предложение услуг нянь снизилось, существенный рост, составивший не более 22%, отмечен только в Москве, Барнауле, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Услуги домашних детских садов также стали более популярны: спрос на них вырос на 23% по сравнению с началом июня, а предложение в среднем по стране выросло на 9%. Как малый бизнес данный сегмент растет быстрее, чем предложение услуг нянь, говорится в исследовании.

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Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Во время самоизоляции в России распространилась такая услуга, как онлайн-няня — это люди, которые занимали ребенка удаленно, с помощью Zoom или других программ для онлайн-конференций. К августу их популярность тоже стала уменьшаться — спрос упал на 45%, а предложение на 24%.

Ранее научные сотрудники Института прогрессивного образования выяснили, что «в посткоронавирусную эпоху» стали крайне востребованы работники сферы услуг, в том числе и няни.

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С 1 июля на всю Россию распространился специальный налоговый режим для самозанятых. В рамках режима предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц, например таксисты, репетиторы и няни, отчисляют подоходный налог в размере 4% в случае работы с физлицами и 6% при работе с компаниями.

В начале июля Роспотребнадзор установил для школ, детских садов и лагерей особые санитарные правила, которые будут действовать до конца 2020 года. Детям в обязательном порядке рекомендовано измерять температуру, в школах и детских садах запрещены массовые мероприятия.

Сэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 23 июня снимает ограничения на работу детских садов, введенные во время распространения коронавируса.

В августе мер Москвы заявил, что с началом нового учебного года школам следует ограничить передвижения детей внутри учебного заведения. При этом школьникам, как сообщил мэр, не нужно будет сидеть на уроках в масках. Также он рассказал, что новый учебный год в школах Москвы из-за сохранения угрозы заражения COVID-19 начнется без проведения торжественных линеек и других массовых мероприятий.

Теги: Авито, няня, услуги
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