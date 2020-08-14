В России спрос на услуги нянь вырос более чем на 60%

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За первую неделю августа спрос на услуги нянь в России вырос на 61% по сравнению с первой неделей июня. Об этом говорится в исследовании аналитиков интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги» (есть у РБК).

Одновременно с этим предложение услуг нянь в целом по стране выросло всего на 2%. Больше всего в нянях нуждаются жители Екатеринбурга, где спрос вырос на 275%, Ижевска (+188%) и Казани (+154%).

В исследовании отмечается, что почти в половине крупнейших городов страны предложение услуг нянь снизилось, существенный рост, составивший не более 22%, отмечен только в Москве, Барнауле, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Услуги домашних детских садов также стали более популярны: спрос на них вырос на 23% по сравнению с началом июня, а предложение в среднем по стране выросло на 9%. Как малый бизнес данный сегмент растет быстрее, чем предложение услуг нянь, говорится в исследовании.