Собянин анонсировал снятие ограничений на работу детсадов

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В Москве с 23 июня будут сняты ограничения на работу детских садов, заявил в ходе обращения мэр Сергей Собянин, трансляцию вел РБК.

«Будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения», — сказал Собянин.

В марте заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что детские сады не будет закрывать из-за распространения коронавируса, так как не у всех москвичей есть возможность сидеть дома с ребенком или нанять няню.

Для дошкольников и младшеклассников с 21 марта в детсадах были организованы дежурные группы численностью до 12 человек. Детям, которые их посещают, измеряют температуру, а в помещениях проводят уборку и проветривание.