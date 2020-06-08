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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин анонсировал снятие ограничений на работу детсадов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Москве с 23 июня будут сняты ограничения на работу детских садов, заявил в ходе обращения мэр Сергей Собянин, трансляцию вел РБК.

«Будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения», — сказал Собянин.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В марте заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что детские сады не будет закрывать из-за распространения коронавируса, так как не у всех москвичей есть возможность сидеть дома с ребенком или нанять няню.

Для дошкольников и младшеклассников с 21 марта в детсадах были организованы дежурные группы численностью до 12 человек. Детям, которые их посещают, измеряют температуру, а в помещениях проводят уборку и проветривание.

В середине мая Собянин отмечал, что такие дежурные группы в Москве посещали 4,5 тыс. детей.

Согласно данным оперативного штаба, в Москве на 8 июня зафиксировано более 197 тыс. случаев заражения коронавирусом. Вылечились в столице 104,3 тыс. заболевших, умерли 2970.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: детский сад, Москва
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