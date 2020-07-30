СМИ узнали об 1 тыс. застрявших в России детей от суррогатных матерей

По данным британского издания, некоторые из таких детей родились еще в феврале, но их родители до сих пор не могут приехать за ними, так как либо им не выдают визы, либо их просто не пускают в Россию

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Закрытие границ из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что около 1 тыс. детей, рожденных в России суррогатными матерями, не могут воссоединиться со своими биологическими родителями из других стран. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, некоторые из таких детей родились еще в феврале, но их родители до сих пор не могут приехать за ними, так как либо им не выдают визы, либо их просто не пускают в Россию.

Замглавы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора подтвердила The Guardian, что проблема требует неотложного решения.

«Дети растут, и им нужны их родители», — сказала Киркора, оценив общее число таких детей примерно в 1 тыс. Сотрудник санкт-петербургской компании, оказывающей услуги в сфере суррогатного материнства, полагает, что с февраля 2020 года в России родилось не меньше 600 детей, чьими биологическими родителями являются иностранцы.

По данным The Guardian, родители пытаются приехать за своими детьми из Китая, Сингапура, Франции, Филиппин, Аргентины, Австралии и других стран. Описывая видеообращения таких родителей, издание отмечает, что люди переживают из-за невозможности быть рядом с ребенком в первые месяцы его жизни. Ситуацию усугубляет то, что суррогатные матери в большинстве случаев тоже не остаются с детьми и тех вынуждены отдавать няням.