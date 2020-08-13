Собянин допустил ограничение перемещений детей в школах из-за COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С началом нового учебного года школам средует ограничить передвижения детей внутри учебного заведения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ограничения по передвижению внутри школ «Учащиеся должны заниматься в одном классе и переходить в другой класс только по мере необходимости, если есть какие-то специальные занятия». — сказал Собянин в качестве примера приведя уроки кабинетах химии и физики. «А так заняти должны проходить в одном месте, чтобы меньше было пересечение детей».

Однако школьникам, как сообщил мэр, не нужно будет сидеть на уроках в масках.

Собянин заявил о начале нового учебного года в Москве без школьных линеек Общество

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