Что изменится в российских законах в июле 2020 года

С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых распространится на всю Россию. В качестве эксперимента этот режим был введен в 2019 году в четырех регионах — Москве и Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Позже к ним присоединились еще 19 регионов. В рамках режима предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц, например таксисты, репетиторы и няни, отчисляют подоходный налог в размере 4% в случае работы с физлицами и 6% при работе с компаниями.
1 июля пройдет ежегодная индексация тарифов ЖКХ. В Москве предельное значение индекса составит 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%. Значительнее всего совокупный платеж вырастет в Чечне — на 6,5%, меньше всего — в НАО, там индекс составит 2,4%.
С 1 июля начнется внедрение «умных» счетчиков электроэнергии, предусмотренное законом 2018 года. Такие счетчики смогут передавать показания удаленно. С этой даты интеллектуальные системы учета будут устанавливать потребителям при выходе из строя старых устройств. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании.
1 июля вступит в силу постановление правительства, в соответствии с которым пассажиры смогут вернуть деньги при отмене поезда дальнего следования из-за ЧС или угрозы ее возникновения или введения режима повышенной готовности по всей России или на ее части. Вместо возврата денег пассажир может осуществить поездку по тому же маршруту вагоном того же класса в течение года после устранения обстоятельств, из-за которых отправление было отменено.
С 1 июля все транспортные средства классов М2 и М3 (от восьми пассажирских мест), осуществляющие регулярные перевозки, должны быть оснащены тахографами. Эти устройства регистрируют данные о маршруте и скорости движения, а также режиме труда и отдыха водителя.
С 1 июля 2020 года становится обязательной маркировка лекарств. Препараты, поступившие в оборот до этой даты, можно будет продавать до конца их срока годности. Законом предусмотрены штрафы за несвоевременное внесение данных или внесение недостоверных сведений в систему мониторинга: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юрлиц.
Также с 1 июля должен прекратиться оборот немаркированной табачной продукции и обуви.
24 июля вступят в силу поправки
, разрешающие получение российского гражданства в упрощенном порядке
для нескольких категорий людей. Это коснется граждан Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии, а также иностранцев, не менее трех лет состоящих в браке с гражданином России, проживающим на территории России (или у кого хотя бы один родитель — гражданин России, проживающий на территории страны).