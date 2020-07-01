Что изменится в российских законах в июле 2020 года

В июле вступят в силу нормы закона, касающиеся разных сфер жизни — от социальных выплат и тарифов на коммунальные услуги до маркировки товаров. Главные новшества в законодательстве в июле 2020 года — в материале РБК

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Социальная поддержка

С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. В июне средства полагались для детей в возрасте от трех лет, в этот раз нижней возрастной границы нет. Назначение выплат должно произойти автоматически для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату месяц назад, а также обращался за пособием в размере 5 тыс. руб. на детей до трех лет с апреля.

С 1 июля пенсионеры — опекуны или попечители на платной основе станут получать индексированную пенсию: в соответствии с новым законом их перестанут считать работающими.

1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидам соответствующие органы будут принимать на основе информации из федерального реестра инвалидов. Предоставлять документы нужно будет лишь в случае нехватки какой-то информации в реестре. Кроме того, в реестре нужно будет зарегистрировать машину, а автомобильный знак «Инвалид» больше выдавать не будут (для тех, у кого он уже есть, на ближайшие полгода предусмотрен переходный период). На любых парковках общего пользования для инвалидов должно быть зарезервировано не меньше 10% мест.