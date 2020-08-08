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Специалисты назвали сферы для быстрого поиска подработки

Научные сотрудники Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий сейчас проще всего найти подработку. Об этом сообщило RT со ссылкой на текст исследования.

«Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того. <…> Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев», — пояснила директор института Анна Маркс.

По данным исследования, сейчас особенно востребованы специалисты в области онлайн-торговли: операторы кол-центров, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

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Также большим спросом пользуются сотрудники в сфере электронного образования — репетиторы, составители рефератов и курсовых, менеджеры онлайн-школ.

Эксперты отметили, что из-за пандемии коронавируса особенно не хватает сотрудников в сфере логистики и клининга. Кроме того, сейчас крайне востребованы работники сферы услуг — строители, ремонтники, няни.

Ранее коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity Максим Барков рассказал РБК, как пандемия COVID-19 повлияла на рынок профессиональной гигиены. По его словам, он кардинально изменился за последние 20 лет. Тогда «продукции для профессиональной гигиены» в России не существовало.

Теги: работа, где работать, Исследование
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