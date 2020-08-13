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Политика ,  
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США сообщили о возможном задержании Ираном судна в международных водах

Центральное командование ВС США опубликовало в Twitter информацию о том, что иранские военные высадились в международных водах на судне под названием Wilа.

«Сегодня в международных водах иранские силы, включая два корабля и иранский вертолет «Sea King», обогнали и поднялись на борт судна под названием «Wila»»,— говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию судов Marine Traffic, танкер под флагом Либерии следовал из порта ОАЭ Аль-Хамрия в якорную стоянку в районе города Хор-Факкан на берегу Оманского залива, принадлежащую ОАЭ.

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Фото: Ernesto Vargas / AP

В июле 2019 года власти Ирана задержали в Ормузском проливе британский танкер танкер Stena Impero по подозрению в нарушении правил международного судоходства. Судно направлялось в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтяные месторождения. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян: Альгис Зарецкий, Андрей Русаков и Юрий Усенко.

Судну разрешили покинуть иранский порт в сентябре того же года. 

Теги: США, Иран, судно
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