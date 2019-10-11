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СМИ сообщили о ракетной атаке на иранский танкер в Красном море
На танкере были повреждены два нефтяных отсека, произошла утечка в море. Никто из членов экипажа не пострадал
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На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию. 

По данным компании, взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами.

Как отмечает иранское агентство ISNA (оно сообщает об одном взрыве), инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал. По данным агентства, речь может идти о террористической атаке.

Материал дополняется.

Автор: Артём Губенко
Теги: танкер, Иран, взрыв
РБК
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