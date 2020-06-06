Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров

По данным источников издания, речь идет о танкерах, занимавшихся вывозом нефти из Венесуэлы. США оказывают давление на нефтяную отрасль страны и накладывают ограничения на покупателей венесуэльского сырья

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США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.

Санкции могут коснуться 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн барр. нефти, и 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — сказал один из источников.

В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческие компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале—апреле 2020 года. После наложения санкций их американские активы будут заблокированы, также они не смогут заключать сделки с компаниями США и гражданами страны.