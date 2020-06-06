Reuters узнал о планах США ввести санкции против десятков танкеров
США могут ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, некоторые — позже, если торговля с Венесуэлой будет продолжаться, передает издание.
Санкции могут коснуться 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн барр. нефти, и 17 более мелких судов. «Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — сказал один из источников.
В начале недели Вашингтон наложил санкции на четыре судовладельческие компании, в том числе на их корабли, за то, что они перевозили нефть из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. Минфин США считает, что они перевозили нефть в феврале—апреле 2020 года. После наложения санкций их американские активы будут заблокированы, также они не смогут заключать сделки с компаниями США и гражданами страны.