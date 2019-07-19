Иран задержал британский нефтяной танкер в Ормузском проливе

В совместном заявлении судовладельца Stena Bulk и британской управляющей компании Northern Marine Limited говорится, что примерно в 16:00 по британскому времени танкер, следовавший через международные воды Ормузского пролива, окружили малые суда. Также в задержании судна участвовал вертолет. С этого времени и до настоящего момента связаться с танкером, который сейчас движется в сторону Ирана, компаниям не удалось.

На борту танкера экипаж из 23 человек. Сообщений о травмах среди моряков до разрыва коммуникаций не поступало. Судовладелец и управляющая компания также сообщили, что сотрудничают по этому вопросу с британскими властями.

Как пишет Bloomberg, на фоне сообщений о задержании второго за неделю танкера фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской фондовой бирже подорожали более чем на 1%. Накануне, 18 июля, патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого был «миллион литров контрабандного топлива». Тегеран не раскрыл, кому принадлежит танкер и под флагом какой страны он шел, однако на опубликованном позднее видео была видна надпись Riah.

4 июля власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали супертанкер Grace, который шел под флагом Панамы в Сирию. Танкер перевозил иранскую нефть, и власти Гибралтара задержали его за нарушение санкций Евросоюза. МИД Ирана назвал задержание незаконным захватом и вызвал британского посла для объяснений.

Один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резайи написал после этого инцидента, что Тегеран «будет обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанный в Гибралтаре иранский танкер не будет немедленно освобожден.