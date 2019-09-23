Власти Ирана заявили об освобождении британского танкера Stena Impero

Британский танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может свободно покинуть иранский порт. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Али Рабии.

«Юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены, и после компенсации ущерба судно может выйти в море», — уточнил он. При этом не сообщается, когда именно танкер сможет покинуть территориальные воды Ирана.

Ранее стало известно, что семь членов Stena Impero, включая одного россиянина, покинули Иран и направляются в Дубай (ОАЭ). Среди них пять граждан Индии, один гражданин Латвии и россиянин (Альгиз Зарецкий).

О задержании шедшего под британским флагом танкера Stena Impero сообщалось 19 июля. Судно направлялось в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтяные месторождения. На борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян: Альгис Зарецкий, Андрей Русаков и Юрий Усенко. Задержание танкера последовало вслед за тем, как в британском владении Гибралтар был задержан иранский танкер Grace-1.