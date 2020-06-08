США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана

Под ограничительные меры попала в том числе иранская государственная судоходная компания. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил ее в перевозке грузов, «связанных с иранскими баллистическими ракетами и военными программами»

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Минфин США расширил санкции против Ирана — в список попали более 120 судов и транспортных компаний из этой страны, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Ограничительные меры коснулись нефтеналивных танкеров под флагом Ирана и транспортных компаний, которые связаны с перевозкой энергоресурсов. В частности, речь идет об иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) и ее дочернем предприятии E-Sail Shipping Company Ltd (E-Sail), которая базируется в Шанхае.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, санкции против IRISL и R-Sail уже вступили в силу. «Несмотря на утверждения Ирана, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие и связанные с ним системы доставки, иранский режим продолжает проявлять интерес и искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», — написал он в своем Twitter.

Санкции введены в соответствии с распоряжением № 13382 — оно касается лиц и компании, участвующих в разработке оружия массового поражения и систем их доставки, приводит The National слова американского госсекретаря. Помпео заявил, что IRISL «неоднократно перевозила грузы, связанные с иранскими баллистическими ракетами и военными программами», и назвал компанию «перевозчиком других чувствительных к распространению предметов», в том числе контролируемых Группой ядерных поставщиков.