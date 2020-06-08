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Политика ,  
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США ввели санкции против сотни судов и компаний из Ирана

Под ограничительные меры попала в том числе иранская государственная судоходная компания. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил ее в перевозке грузов, «связанных с иранскими баллистическими ракетами и военными программами»
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Фото: Ernesto Vargas / AP
Фото: Ernesto Vargas / AP

Минфин США расширил санкции против Ирана — в список попали более 120 судов и транспортных компаний из этой страны, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

Ограничительные меры коснулись нефтеналивных танкеров под флагом Ирана и транспортных компаний, которые связаны с перевозкой энергоресурсов. В частности, речь идет об иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) и ее дочернем предприятии E-Sail Shipping Company Ltd (E-Sail), которая базируется в Шанхае.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, санкции против IRISL и R-Sail уже вступили в силу. «Несмотря на утверждения Ирана, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие и связанные с ним системы доставки, иранский режим продолжает проявлять интерес и искать доступ к важным элементам получения ядерного оружия», — написал он в своем Twitter.

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Санкции введены в соответствии с распоряжением № 13382 — оно касается лиц и компании, участвующих в разработке оружия массового поражения и систем их доставки, приводит The National слова американского госсекретаря. Помпео заявил, что IRISL «неоднократно перевозила грузы, связанные с иранскими баллистическими ракетами и военными программами», и назвал компанию «перевозчиком других чувствительных к распространению предметов», в том числе контролируемых Группой ядерных поставщиков.

Он также добавил, что под санкции может попасть любая компания, которая будет сотрудничать с IRISL или E-Sail «или иным образом поддерживать» их.

О планах ввести ограничительные меры против IRISL и E-Sail Shipping США сообщили еще в декабре прошлого года, отмечает Reuters. Помпео тогда обвинил IRISL в сотрудничестве с иранскими организациями, подпадающими под санкции ООН.

Первые санкции США против Ирана были введены в 1970-х годах. С тех пор Вашингтон наращивал санкционное давление на различные сектора экономики страны. После заключения в 2015 году ядерной сделки Вашингтон снял часть ограничений. Однако позже администрация Дональда Трампа поэтапно восстановила их, посчитав, что Иран не отказался от своих планов по созданию ядерного вооружения. В ноябре 2018 года США возобновили ограничения в полном объеме, под них также попал экспорт иранской нефти.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иран, США, санкции, Майк Помпео
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