Помпео обвинил освобожденный иранский танкер в поставках нефти для Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 производит прокачку нефти у берегов Сирии. Ранее из-за обвинений в поставке нефти в Сирию танкер задерживали и наложили на судно санкции.

«Несмотря на данное Великобритании обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа не поставлять топливо в Сирию, танкер ведет перекачку нефти недалеко от сирийского побережья» — написал Помпео в Twitter.

В подтверждение Помпео опубликовал спутниковый снимок, на котором видны два судна, одно из которых подписано как Adrian Darya 1. На изображении отмечено, что два судна находятся у побережья города Банияс, в районе которого располагается нефтеперерабатывающий завод.

В начале сентября спутниковый снимок с иранским танкером у берегов Сирии в своем Twitter публиковал экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.