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Помпео обвинил освобожденный иранский танкер в поставках нефти для Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что иранский танкер Adrian Darya 1 производит прокачку нефти у берегов Сирии. Ранее из-за обвинений в поставке нефти в Сирию танкер задерживали и наложили на судно санкции.

«Несмотря на данное Великобритании обещание министра иностранных дел Ирана Зарифа не поставлять топливо в Сирию, танкер ведет перекачку нефти недалеко от сирийского побережья» — написал Помпео в Twitter.

В подтверждение Помпео опубликовал спутниковый снимок, на котором видны два судна, одно из которых подписано как Adrian Darya 1. На изображении отмечено, что два судна находятся у побережья города Банияс, в районе которого располагается нефтеперерабатывающий завод.

В начале сентября спутниковый снимок с иранским танкером у берегов Сирии в своем Twitter публиковал экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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В начале июля следовавший под флагом Панамы Adrian Darya 1 (носивший на тот момент название Grace 1) задержали в Гибралтарском проливе из-за подозрений в поставках нефти в Сирию. В середине августа танкер был освобожден и покинул Гибралтар. В конце августа Иран заявил, что нефть с танкера была продана, однако в Тегеране не уточнили, кто именно стал получателем ресурса.

В конце августа США ввели санкции против Adrian Darya 1. По информации Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, нефть помогла силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс».

Теги: танкер, Майк Помпео, Сирия, Иран
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