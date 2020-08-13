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В Белоруссии силовики избили ставшего на колени безоружного мужчину

Сотрудники ОМОна избили мужчину, ставшего на колени на одной из улиц белорусского города Новополоцк. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал портала Tut.by.

«Предположительно в Новополоцке жестоко избивают мужчину», — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как мужчина подходит к силовикам и становится на колени. Сзади к нему подбегает один из сотрудников ОМОНа и ударяет в спину ногой. Затем силовики продолжили избивать мужчину дубинкой по голове и по телу. Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и увели его в неизвестном направлении.

На кадрах слышны возмущения очевидцев инцидента.

«Что вы делаете? Человек без оружия!» — возмутилась женщина.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», инцидент произошел в Витебской области.

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<p>Никита Телиженко</p>

12 августа в одной из больниц Гомеля умер мужчина, ранее задержанный силовиками. По информации «Радио Свобода», 25-летний мужчина был местным жителем и не участвовал в протестах. Мать погибшего сообщила, что его ее сына задержали в центре города, когда он ехал на встречу с девушкой. «Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — уточнила женщина.

По ее словам, у мужчины были проблемы с сердцем, а когда молодой человек находился в автозаке, ему стало плохо. Женщина сообщила, что видела тела сына в морге и подозревает, что силовики попытаются скрыть следы побоев.

10 августа МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов. По данным ведомства, человек пытался бросить в спецназовцев неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках. В результате он погиб на месте.

Ночные протесты в Белоруссии. Видео
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Протестные акции продолжаются в ряде белорусских городов четвертый день подряд после того, как ЦИК страны объявил предварительные данные итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно их данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главная соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09%. В ее штабе не признали итогов выборов и потребовали передачи власти мирным путем. 
Через несколько дней Тихановская  уехала из Белоруссии в Литву.

Как заявил министр иностранных дел прибалтийской страны Линас Линкявичюс, соперницу Лукашенко поставили перед выбором между отъездом и «не очень удобными вариантами».

Теги: Белоруссия
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