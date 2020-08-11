Ночные протесты в Белоруссии. Видео

Вторую ночь после президентских выборов в Белоруссии в стране не утихают протесты и столкновения с силовиками. На улицах начали использовать «коктейли Молотова», строить баррикады и запускать в ОМОН фейерверки

Video

Масштабные столкновения в Минске начались ближе к ночи. На центральных улицах, в районе Немиги, на проспекте Независимости и у парка Победы начали собираться люди. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили им. В центр города начали стягиваться автобусы с ОМОНом и автозаки. Максимальное количество протестующих было в районе полуночи.

Группы ОМОНа с щитами пытались заблокировать часть улиц, а позднее — вытеснить протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько человек получили ранения. В силовиков летели бутылки с зажигательной смесью, фейерверки, камни. Остановить силовиков люди пытались с помощью импровизированных баррикад из мусорных баков, решеток и других подручных материалов.

Столкновения в Минске утихли только ближе к 4:00 мск.