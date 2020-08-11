Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,78 (+0,14) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,83 (-0,35) Инвестиции, 10 авг, 13:10
Путин заявил о вакцинации своей дочери от коронавируса Общество, 11:41 Фильмы «Игла» и «Йя-Хха» покажут в «Октябре» в день памяти Виктора Цоя Стиль, 11:30 Курс доллара упал ниже ₽73 впервые с 6 августа Инвестиции, 11:30 Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России Общество, 11:28 Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии Политика, 11:21 Цифровизация в действии: эффективные решения для ИТ- и телеком-компаний Конференции, 11:17 Неизвестные сообщили о минировании судов в Москве Общество, 11:03 Дэн Кейбл: отсутствие вовлеченности — это биологическая проблема Pro, 10:58 Ночные протесты в Белоруссии. Видео Политика, 10:56 В Москве выявили еще 694 заболевших COVID-19 Общество, 10:53 Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2» Бизнес, 10:53 Какие ваши доводы, мистер Нолан: пройдите «гениальный» тест о режиссере Стиль, 10:46 СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки Общество, 10:45 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 10:43
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Ночные протесты в Белоруссии. Видео

Вторую ночь после президентских выборов в Белоруссии в стране не утихают протесты и столкновения с силовиками. На улицах начали использовать «коктейли Молотова», строить баррикады и запускать в ОМОН фейерверки

Video

Масштабные столкновения в Минске начались ближе к ночи. На центральных улицах, в районе Немиги, на проспекте Независимости и у парка Победы начали собираться люди. Проезжающие мимо автомобилисты сигналили им. В центр города начали стягиваться автобусы с ОМОНом и автозаки. Максимальное количество протестующих было в районе полуночи.

Группы ОМОНа с щитами пытались заблокировать часть улиц, а позднее — вытеснить протестующих, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Несколько человек получили ранения. В силовиков летели бутылки с зажигательной смесью, фейерверки, камни. Остановить силовиков люди пытались с помощью импровизированных баррикад из мусорных баков, решеток и других подручных материалов.

Столкновения в Минске утихли только ближе к 4:00 мск.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter