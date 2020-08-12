Посольство пообещало вернуть задержанных в Белоруссии 33 россиян

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Посольство России в Белоруссии работает над возвращением задержанных в июле россиян, которых правоохранительные силы страны считают «боевиками» частной военной компании. Об этом сообщили РБК в российском дипломатическом ведомстве.

«Работа идет, мы прикладываем все усилия. Задача эта для посольства в данный момент приоритетная», — говорится в сообщении.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что задержанные смогут вернуться в Россию до конца этой недели.

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