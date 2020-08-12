В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы

В столице Белоруссии и других городах страны в среду, 12 августа, прошли акции протеста против произвола и насилия силовиков, вечером протестующие начали перекрывать дороги и автомагистрали

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание «Наша нива». Блокирование городских автомагистралей произошло еще в нескольких местах, передает Telegram-канал Nexta. По информации корреспондента «РИА Новости», протестующие перегородили также проспект Независимости.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах было объявлено об акции по блокированию дорог в Белоруссии, ее начало назначили на 19:00 среды (совпадает с мск), 12 августа.

Во второй половине дня в Минске и других городах страны прошли акции протеста медицинских работников против насилия в отношении граждан со стороны правоохранительных органов.

Днем в городах страны также прошли акции против произвола и насилия силовиков — в формате маршей и цепей солидарности женщин, вышедших на улицы. В Минске такие акции состоялись в нескольких районах города. Подобные акции прошли и в Гродно, Гомеле, Витебске, Жлобине, Слуцке, Лиде и других городах страны, в том числе в районных центрах.