В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,24 (+0,08) Инвестиции, 14:27
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 85,96 (+0,03) Инвестиции, 14:27
СМИ опубликовали фото военных с автоматами на улицах Бреста Общество, 21:20 Белорусский канал показал видео с обещавшими не делать революцию людьми Политика, 21:11 Посольство пообещало вернуть задержанных в Белоруссии 33 россиян Политика, 21:04 Полиция начала проверку по факту избиения Широковым арбитра Спорт, 21:02 Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем Общество, 20:26 Глава РПЛ заявил о невозможности представить чемпионат без «Спартака» Спорт, 20:23 Обвинение назвало список найденного в квартире Соколова Общество, 20:21 Эксперты назвали долю перешедших на удаленку компаний в России Общество, 20:14 Глава МЧС доложил Путину о завершении работы спасателей в Ливане Общество, 20:14 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:03 СМИ узнали о возможном пропуске Кокориным матча с «Ахматом» Спорт, 19:57 В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы Политика, 19:55 Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж Политика, 19:54 Ведущий госканала «Беларусь 1» Евгений Перлин уволился на фоне протестов Общество, 19:51
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Минске протестующие попытались блокировать центральные улицы

В столице Белоруссии и других городах страны в среду, 12 августа, прошли акции протеста против произвола и насилия силовиков, вечером протестующие начали перекрывать дороги и автомагистрали
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Минске протестующие перекрыли проспект Дзержинского, сообщает издание «Наша нива». Блокирование городских автомагистралей произошло еще в нескольких местах, передает Telegram-канал Nexta. По информации корреспондента «РИА Новости», протестующие перегородили также проспект Независимости.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах было объявлено об акции по блокированию дорог в Белоруссии, ее начало назначили на 19:00 среды (совпадает с мск), 12 августа.

Во второй половине дня в Минске и других городах страны прошли акции протеста медицинских работников против насилия в отношении граждан со стороны правоохранительных органов.

В Минске женщины вышли протестовать в поддержку задержанных. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Днем в городах страны также прошли акции против произвола и насилия силовиков — в формате маршей и цепей солидарности женщин, вышедших на улицы. В Минске такие акции состоялись в нескольких районах города. Подобные акции прошли и в Гродно, Гомеле, Витебске, Жлобине, Слуцке, Лиде и других городах страны, в том числе в районных центрах.

В столице Белоруссии на акции протеста против насилия вышли медицинские работники. Они протестуют в белых халатах. Одна из самых многочисленных акций прошла у медицинского университета в Минске, в ней приняли участие около 200 человек. На место ее проведения прибыли автозаки с сотрудниками ОМОНа.

Волна протестов против насилия вызвана большим количеством опубликованных в Сети свидетельств жестокости, которую сотрудники силовых органов проявляют по отношению к демонстрантам, простым прохожим, жителям городов Белоруссии. Кадры избиений сотнями публикуются в оппозиционных Telegram-каналах и в социальных сетях.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
Политика
Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске

Массовые протесты начались в городах Белоруссии и в ее столице вечером 9 августа, после объявления официальных данных об экзитполах на выборах президента. По ним, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов избирателей. Ожесточенные столкновения протестующих с силами правопорядка длились почти всю ночь и повторяются с тех пор каждый день.

Главный противник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская выехала из страны в Литву. Ее штаб заявил, что победителем выборов стала Тихановская, а 80% голосов за Лукашенко по предварительным данным ЦИКа — это результат фальсификаций.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Белоруссия, протесты, милиция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter