Глава МЧС доложил Путину о завершении работы спасателей в Ливане

Бейрут, Ливан (Фото: Marwan Tahtah / Getty Images)

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении работы группы российских спасателей, отправленных в Ливан для помощи в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Зиничев отчитался о том, как проходила поисково-спасательная операция, как пострадавшим местным жителям оказывали медицинскую помощь, а также о работе специалистов Роспотребнадзора, входивших в группу МЧС и занимавшихся задачами по противодействию коронавирусной инфекции.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Власти Ливана сообщили, что взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. Погибли более 150 человек, свыше 5 тыс. пострадали. По оценке губернатора Бейрута, взрыв нанес городу ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд. МЧС России направил в Бейрут пять самолетов для оказания помощи пострадавшим при взрыве.

Через четыре дня после взрыва, 8 августа, в Бейруте начались протесты с требованием отставки правительства. Во время массовых беспорядков пострадали более 700 человек, около 100 из них — сотрудники правоохранительных органов. На фоне протестов премьер-министр страны Хасан Диаб сообщил, что в ближайшее время объявит об отставке правительства, и пообещал провести в стране досрочные парламентские выборы.