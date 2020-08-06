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В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Начал работу аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России в Бейруте, пострадавшем от взрыва 4 августа. Об этом РБК сообщил начальник госпитального отдела медслужбы отряда Алексей Скоробулатов.

Он рассказал, что аэромобильный госпиталь МЧС России развернуло рядом со стадионом вблизи зоны взрыва. 

Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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Ранее сообщалось, что МЧС России направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями отряда «Центроспас» и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19. Российские самолеты со спасателями начали прибывать в ливанскую столицу вечером 5 августа. 

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Пострадала половина административных зданий Бейрута, среди них — российское посольство. Одна сотрудница дипмиссии получила легкие ранения осколками стекла.

По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших — десять членов пожарной команды, которые тушили возгорание в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 


Власти Ливана сообщили, что к пожару и последующему взрыву привели сварочные работы на портовом складе, где хранились 2750 т нитрата аммония (аммиачная селитра — удобрение и одновременно взрывчатое вещество). Селитра была конфискована в 2014 году у судна Rhosus, которое везло груз из Батуми в Мозамбик.  

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Теги: мобильный госпиталь, МЧС, Бейрут, новости
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