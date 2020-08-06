В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Начал работу аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России в Бейруте, пострадавшем от взрыва 4 августа. Об этом РБК сообщил начальник госпитального отдела медслужбы отряда Алексей Скоробулатов.

Он рассказал, что аэромобильный госпиталь МЧС России развернуло рядом со стадионом вблизи зоны взрыва.

Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов.

Видео: МЧС России

Video

Ранее сообщалось, что МЧС России направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями отряда «Центроспас» и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19. Российские самолеты со спасателями начали прибывать в ливанскую столицу вечером 5 августа.