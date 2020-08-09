СМИ сообщили о росте числа пострадавших в Бейруте до 728 человек

Число пострадавших в ходе протестов в столице Ливана превысило 700 человек. Об этом сообщила Al Jazeera.

«Более 728 человек были ранены в результате протестов в ливанской столице Бейруте на фоне взрыва [в порту 4 августа]», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 490 пострадавших во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. При этом со стороны полиции ранения получили 70 человек, один старший сержант погиб.

Протесты в Бейруте начались 8 августа. Участники протестов, возглавляемые бывшими армейскими офицерами, требуют отставки правительства после взрыва в порту 4 августа.