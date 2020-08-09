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СМИ сообщили о росте числа пострадавших в Бейруте до 728 человек

Число пострадавших в ходе протестов в столице Ливана превысило 700 человек. Об этом сообщила Al Jazeera.

«Более 728 человек были ранены в результате протестов в ливанской столице Бейруте на фоне взрыва [в порту 4 августа]», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 490 пострадавших во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. При этом со стороны полиции ранения получили 70 человек, один старший сержант погиб.

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Протесты в Бейруте начались 8 августа. Участники протестов, возглавляемые бывшими армейскими офицерами, требуют отставки правительства после взрыва в порту 4 августа.

Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались столкновения. Демонстранты также захватили здания четырех министерств и штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков. Позднее военные вытеснили протестующих из здания МИД Ливана.

Теги: Бейрут, Ливан, протесты, пострадавшие
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