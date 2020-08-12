СМИ опубликовали фото военных с автоматами на улицах Бреста

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На улицах Бреста появились военные с автоматами, фото людей в военной форме опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». На снимке запечатлены около 25 силовиков, идущих двумя колоннами, у многих за спинами автоматы. По информации канала, фото сделано на улице Буденного.

В Белоруссии четвертый вечер продолжаются протесты, начавшиеся после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Участники протестов потребовали пересмотра результатов выборов. К 12 августа жалобу на их итоги подали все альтернативные кандидаты.

Следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел о нападении протестующих на силовиков. По информации МВД республики на 10 августа, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции. В общей сложности к 12 августа задержали более 5 тыс. человек.