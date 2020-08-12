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Выборы в Белоруссии ,  
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СМИ опубликовали фото военных с автоматами на улицах Бреста

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На улицах Бреста появились военные с автоматами, фото людей в военной форме опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». На снимке запечатлены около 25 силовиков, идущих двумя колоннами, у многих за спинами автоматы. По информации канала, фото сделано на улице Буденного.

В Белоруссии четвертый вечер продолжаются протесты, начавшиеся после оглашения предварительных итогов президентских выборов в стране 9 августа. Согласно последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10%. Участники протестов потребовали пересмотра результатов выборов. К 12 августа жалобу на их итоги подали все альтернативные кандидаты.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел о нападении протестующих на силовиков. По информации МВД республики на 10 августа, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции. В общей сложности к 12 августа задержали более 5 тыс. человек.

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Ранее пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова в Telegram-канале министерства сообщила, что силовики в Бресте применили огнестрельное оружие против агрессивных граждан, открыв стрельбу на поражение. По ее словам, на сотрудников милиции напала группа людей с арматурой, один из нападавших был ранен. Позднее из сообщения убрали слово «огнестрельное».

Теги: Белоруссия, военные, выборы, Александр Лукашенко, протесты
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