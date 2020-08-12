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В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по факту нападения на силовиков

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций. Об это сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.

«В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы», — рассказала она.

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Материал дополняется.
 

Теги: протест, выборы, Белоруссия
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