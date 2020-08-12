Выборы в Белоруссии , 12 авг, 13:26
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В Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по факту нападения на силовиков
Следственные органы Белоруссии возбудили 17 уголовных дел по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций. Об это сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
«В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы», — рассказала она.