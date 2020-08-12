В центр Минска выдвинулась военная техника

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии несколько колонн военной техники направились из минских микрорайонов в центр столицы. Об этом сообщает издание «Наша нива» в Telegram.

«Колонны военной техники направляются в Минск из районов Уручья, Партизанского проспекта и проспекта Дзержинского», — говорится в сообщении.

Корреспондент «РИА Новости» подтвердил данную информацию, уточнив, что в центр Минска движутся как минимум две колонны техники для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Таким образом, спецтехнику в центр Минска стягивают четвертые сутки. Так, накануне выборов в Сети появилось видео с колонной военной техники. На следующий день белорусские СМИ сообщили о въезде в Минск автозаков, водометов и автобусов с людьми в масках. Во вторник, 11 августа, в район стелы «Минск — город-герой» вновь стянули автозаки и технику с сотрудниками силовых структур.