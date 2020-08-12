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В центр Минска выдвинулась военная техника

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии несколько колонн военной техники направились из минских микрорайонов в центр столицы. Об этом сообщает издание «Наша нива» в Telegram.

«Колонны военной техники направляются в Минск из районов Уручья, Партизанского проспекта и проспекта Дзержинского», — говорится в сообщении.

Корреспондент «РИА Новости» подтвердил данную информацию, уточнив, что в центр Минска движутся как минимум две колонны техники для перевозки людей, колонна техники для разрушения баррикад и легкобронированные автомобили.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Таким образом, спецтехнику в центр Минска стягивают четвертые сутки. Так, накануне выборов в Сети появилось видео с колонной военной техники. На следующий день белорусские СМИ сообщили о въезде в Минск автозаков, водометов и автобусов с людьми в масках. Во вторник, 11 августа, в район стелы «Минск — город-герой» вновь стянули автозаки и технику с сотрудниками силовых структур.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей.

Участники акций начали требовать пересмотра результатов голосования. Для разгона протестующих силовики использовали спецсредства, в том числе резиновые пули, резиновые дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты.
 

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Теги: Минск, Белоруссия, военная колонна, военная техника
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