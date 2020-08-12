Штаб Бабарико сообщил о задержании пяти волонтеров в Минске

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В Минске сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии (ГУБОПиК) задержали пять волонтеров штаба Виктора Бабарико. Об этом сообщил РБК юрист штаба Максим Знак.

«У нас есть информация, что эти пять человек были задержаны ГУБОПиК, предположительно в рамках расследования массовых беспорядков. Насколько мне известно, обвинения не были предъявлены, но это не точная информация», — сказал Знак. По словам юриста, следственные действия будут проводиться в СК управления по городу Минску, поэтому у этого ведомства может быть другая информация.

Милицейские задержали Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко и Андрея Позняка. Знак отметил, что, несмотря на то что все задержанные являются волонтерами, они занимались разными вещами. Были те, кто помогал организовывать поездки, кто-то открывал дверь в офисе, а кто-то работал и в сфере ИT. Он добавил, что в штабе сейчас собирают данные по другим волонтерам, которые не выходят на связь.