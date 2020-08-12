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Штаб Бабарико сообщил о задержании пяти волонтеров в Минске

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В Минске сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии (ГУБОПиК) задержали пять волонтеров штаба Виктора Бабарико. Об этом сообщил РБК юрист штаба Максим Знак.

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«У нас есть информация, что эти пять человек были задержаны ГУБОПиК, предположительно в рамках расследования массовых беспорядков. Насколько мне известно, обвинения не были предъявлены, но это не точная информация», — сказал Знак. По словам юриста, следственные действия будут проводиться в СК управления по городу Минску, поэтому у этого ведомства может быть другая информация.

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Милицейские задержали Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко и Андрея Позняка. Знак отметил, что, несмотря на то что все задержанные являются волонтерами, они занимались разными вещами. Были те, кто помогал организовывать поездки, кто-то открывал дверь в офисе, а кто-то работал и в сфере ИT. Он добавил, что в штабе сейчас собирают данные по другим волонтерам, которые не выходят на связь.

РБК направил запрос в МВД Белоруссии.

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Ранее, 18 июня, правоохранительные органы задержали основного соперника Александра Лукашенко на выборах главы государства, председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

В середине июля избирательные штабы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало объединились вокруг Светланы Тихановской, которую зарегистрировали кандидатом в президенты.

После президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа, начались протесты по всей Белоруссии. Граждане были недовольны предварительными итогами, объявленными ЦИК. По данным комиссии, на выборах победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. Его соперник Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов избирателей. Ее сторонники обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам штаба Тихановской, она получила от 70 до 80% голосов.

 

Теги: новости, Александр Лукашенко, Белоруссия
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