Начальника штаба соперника Лукашенко арестовали на 10 суток

Николай Лысенков (Фото: скриншот с видео)

В Белоруссии суд арестовал на 10 суток главу штаба кандидата в президенты республики Сергея Черечня Николая Лысенкова. Об этом сообщил Черечень на видео, которое опубликовано официальной странице его президентской кампании во «Вконтакте».

Он заявил, что суд Столбцовского района признал Лысенкова виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Ему было назначено 10 суток ареста. «Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живем и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов», — отметил он.

Ранее Черечень сообщил порталу Tut.by о том, что сотрудники милиции задержали Лысенкова в городе Столбцы в Белоруссии.

«Его милиция забрала с избирательного участка Столбцовского избирательного округа, где Николай был наблюдателем», — заявил кандидат в президенты Белоруссии. По его словам, Лысенкову инкриминируют ст. 23.34 КоАП («Организация несанкционированного массового мероприятия»).

В суде Черечень узнал причину задержания. Он отметил, что 24 июля его команда проводила в Столбцах пикет-митинг в поддержку альтернативных кандидатов. По его словам, Николай Лысенков и телеведущий Дмитрий Врангель были организаторами мероприятия и подали уведомление о нем. «Теперь милиция считает, что Лысенков, отлучившийся на пару минут во время мероприятия, провел его с нарушениями. Хотя второй организатор постоянно был на месте. Вот такой абсурд», — уточнил Черечень.