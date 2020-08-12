Число задержанных на протестах в Белоруссии превысило 6 тыс. человек

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

За прошедшие сутки было задержано более 1 тыс. человек за участие в в несанкционированных массовых мероприятиях в нескольких городах Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В МВД уточнили, что по данным Минздрава за медицинской помощью обратился 51 человек. «В результате противоправных действий телесные повреждения различной степени тяжести причинены 14 сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск, некоторые из них госпитализированы», — добавили в ведомстве.

За предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек.

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