В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой на фоне протестов

С 12 августа в Белоруссии запрещена торговля пиротехникой, власти требуют от продавцов незамедлительно прекратить ее распространение. Фейерверки последние три дня использовались протестующими в столкновениях с ОМОНом

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Власти Белоруссии запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой в стране. Соответствующее постановление принял Совет министров.

О причинах запрета в постановлении не говорится, в документе лишь указано, что решение принято на основании абзаца пятого ст. 6 закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». Он гласит, что Совмин имеет право ограничивать или запрещать торговлю «в случае необходимости обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны выпустило сообщение, в котором попросило торговцев пиротехникой «принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями».

Решение было принято на фоне использования фейерверков и петард протестующими против ОМОНа. В ходе протестов в Минске участники акций выпускали в сторону силовиков фейерверки, силовики отвечали на их использование светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Видео: РБК

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