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В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой на фоне протестов

С 12 августа в Белоруссии запрещена торговля пиротехникой, власти требуют от продавцов незамедлительно прекратить ее распространение. Фейерверки последние три дня использовались протестующими в столкновениях с ОМОНом
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Власти Белоруссии запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой в стране. Соответствующее постановление принял Совет министров.

О причинах запрета в постановлении не говорится, в документе лишь указано, что решение принято на основании абзаца пятого ст. 6 закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». Он гласит, что Совмин имеет право ограничивать или запрещать торговлю «в случае необходимости обеспечения безопасности покупателей и защиты их интересов».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны выпустило сообщение, в котором попросило торговцев пиротехникой «принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями».

Решение было принято на фоне использования фейерверков и петард протестующими против ОМОНа. В ходе протестов в Минске участники акций выпускали в сторону силовиков фейерверки, силовики отвечали на их использование светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

Протесты по всей Белоруссии продолжаются третий день подряд. Вечером 11 августа силовики начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого эпицентр протеста сместился в спальные районы.

Белорусы вышли протестовать в спальных районах Минска
Политика
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

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Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Накануне Тихановская покинула территорию страны и прибыла в Литву. Это произошло после того, как ее около семи часов удерживали в здании ЦИК Белоруссии. Вскоре было опубликовано ее видеообращение, в котором Тихановская призвала прекратить протесты ради сохранения жизней. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что считает это видео недобровольным. По его мнению, оно было записано под давлением.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Белоруссия, протесты, пиротехника
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