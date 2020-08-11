СК Белоруссии возбудил дело о перекрытии дорог в Минске

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с перекрытием дорог в Минске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вчера вечером», — говорится в сообщении СК.

Нарушение будет рассматриваться в рамках ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики.

Следствие заявило, что на ул. Притыцкого и проспекте Пушкина было перекрыто дорожное движение. Это, по информации следователей, нанесло коммунальным предприятиям ущерб в особо крупном размере.

Ранее СК заявил, что автомобили, которыми протестующие блокируют дороги, будут изыматься у владельцев и считаться орудиями преступления. Согласно ст. 310 Уголовного кодекса республики, виновным может грозить лишение свободы на три года.