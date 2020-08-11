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СК Белоруссии возбудил дело о перекрытии дорог в Минске

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с перекрытием дорог в Минске. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе столицы вчера вечером», — говорится в сообщении СК.

Нарушение будет рассматриваться в рамках ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Республики.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters
Следствие заявило, что на ул. Притыцкого и проспекте Пушкина было перекрыто дорожное движение. Это, по информации следователей, нанесло коммунальным предприятиям ущерб в особо крупном размере.

Ранее СК заявил, что автомобили, которыми протестующие блокируют дороги, будут изыматься у владельцев и считаться орудиями преступления. Согласно ст. 310 Уголовного кодекса республики, виновным может грозить лишение свободы на три года.

Протесты в Минске начались вечером 9 августа после завершения выборов президента Белоруссии. Участники акции в ночь на 11 августа стали блокировать магистрали, чтобы помешать проезду силовиков.

Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске
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Фото: предоставлено РБК

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Теги: Белоруссия, протесты, выборы, СК Белоруссии
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