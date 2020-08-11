Сотрудники ОМОНа задержали в Бресте корреспондента Tut.by

Станислав Коршунов (Фото: Оксана Бровач / TUT.by)

Порядка десяти сотрудников белорусского ОМОНа задержали в Бресте корреспондента новостного портала Tut.by Станислава Коршунова. Об этом сообщается на сайте портала.

Журналист был одет в жилет с упоминанием названия издания. В момент задержания он сообщил силовикам, что является представителем прессы, говорится в сообщении.

Журналист находится в Ленинском РОВД Бреста, сообщили в МВД.

Tut.by сообщает и о других инцидентах со своими журналистами. В Минске пострадал видеооператор Tut.by Всеволод Зарубин, его ударили по ноге. Силовики разбили экран камеры и забрали у него рабочий флеш-накопитель с видеоматериалами. У фотографа Tut.by Вадима Замировского сорвали бейдж и также забрали флеш-карту. Флешки с рабочими материалами забрали и у фотографов Дарьи Бурякиной из Tut.by, Сергея Грица из Associated Press и Надежды Бужан из белорусского издания «Наша нива», передал портал.

По данным портала, силовики пытались задержать и корреспондента Tut.by Ольгу Комягину. На ней также был надет жилет с названием СМИ.

11 августа белорусские СМИ сообщили о возобновившихся задержаниях протестующих и обычных граждан в разных районах Минска. Кроме того, милицейские патрули и автозаки прибыли к району стелы «Минск — город-герой», располагающейся на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

Протесты в ряде белорусских городов продолжаются вторые сутки после президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа.

По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент страны Александр Лукашенко победил на выборах, набрав 80,23% голосов, его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей. В штабе Тихановской не признали результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем. Впоследствии Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в Литву.