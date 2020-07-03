Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Суд на месяц продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
По словам Бадамшина, его подзащитный будет находиться под арестом до 6 августа.
Таким образом Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия По словам следователя, при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить «преступную деятельность» или угрожать свидетелям по делу, передавало «РИА Новости».
Воронцов просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. По словам Бадамшина, в период пандемии обвиняемый не сможет скрыться из-за закрытых границ. Кроме того, ему необходимо лечение.