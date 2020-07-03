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Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Владимир Воронцов
Владимир Воронцов (Фото: vavorontsov / VK)

Суд на месяц продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом РБК сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, его подзащитный будет находиться под арестом до 6 августа.

Таким образом Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия По словам следователя, при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить «преступную деятельность» или угрожать свидетелям по делу, передавало «РИА Новости».

Воронцов просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. По словам Бадамшина, в период пандемии обвиняемый не сможет скрыться из-за закрытых границ. Кроме того, ему необходимо лечение.

Адвокат заявил о передаче в СК дел против основателя «Омбудсмена полиции»
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

Против Воронцова возбуждено четыре уголовных дела. Первое из них было заведено управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу в апреле — Воронцова обвиняли в распространении фейковой информации о коронавирусе.

7 мая года Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. в 2017 году. По версии следствия, основатель паблика требовал у экс-сотрудника правоохранительных органов деньги за нераспространение интимных фотографий.

В конце мая в отношении Воронцова завели еще два дела — за вымогательство и изготовление порнографии (ч. 1 ст. 163 и п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК). Начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин сообщал, что в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического характера и угрожал распространить их. Чтобы этого не произошло, заявительница перечислила основателю паблика 30 тыс. руб.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания
Общество
Фото: Андрей Васильев / ТАСС

В конце мая в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Воронцова. Некоторых участников, в том числе журналиста Илью Азара, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержала полиция.

Воронцов сейчас находится под стражей. Он отрицает вину и считает, что уголовное преследование связано с действительностью его проекта.

Теги: омбудсмен, арест, новости
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