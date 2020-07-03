Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Против Воронцова возбуждено четыре уголовных дела. Первое из них было заведено управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу в апреле — Воронцова обвиняли в распространении фейковой информации о коронавирусе.

7 мая года Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. в 2017 году. По версии следствия, основатель паблика требовал у экс-сотрудника правоохранительных органов деньги за нераспространение интимных фотографий.

В конце мая в отношении Воронцова завели еще два дела — за вымогательство и изготовление порнографии (ч. 1 ст. 163 и п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК). Начальник пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин сообщал, что в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что Воронцов вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического характера и угрожал распространить их. Чтобы этого не произошло, заявительница перечислила основателю паблика 30 тыс. руб.

В Москве во время пикетов в поддержку Азара и Воронцова прошли задержания Общество

В конце мая в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Воронцова. Некоторых участников, в том числе журналиста Илью Азара, главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, задержала полиция.

Воронцов сейчас находится под стражей. Он отрицает вину и считает, что уголовное преследование связано с действительностью его проекта.