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Общество ,  
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В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым. Об этом сообщил адвокат задержанного Михаил Мушаилов, передает ТАСС.

«Мой подзащитный Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки», — заявил правозащитник. По словам Мушаилова, против инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 290 («Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие»).

Адвокат рассказал, что его поверенный не признал вину. Мушаилов утверждает, что после допроса по делу о взятке Гладченко «стали настойчиво убеждать дать показания по делу Воронцова». Инспектор не скрывал своего знакомства с основателем паблика, но не стал давать против него показаний. Суд об избрании меры пресечения для Гладченко назначен на понедельник, 6 июля.

Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции»
Общество
Владимир Воронцов

Проект «Омбудсмен полиции» представляет собой одноименные группу в сети «ВКонтакте» и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции. Его основателем является экс-сотрудник МВД Владимир Воронцов.

В мае Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб. В общей сложности против него возбуждено четыре уголовных дела за вымогательство, хранение и изготовление порнографии, распространение фейков.

3 июля Дорогомиловский суд Москвы продлил арест Воронцова на месяц. Сам правозащитник отрицает свою вину и связывает уголовное преследование с деятельностью своего проекта.

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Теги: взятка, задержание, Москва
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