Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

МИД России будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации с российскими журналистами в Белоруссии в контакте с Минском, заверил министр

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске. Об этом во вторник, 11 августа, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы, естественно, занимаемся вопросом, который касается положения с нашими журналистами, с нашими гражданами. Вчера и посол Российской Федерации, и наше министерство в лице департамента информации и печати, и я в разговоре с министром [иностранных дел Владимиром] Макеем эту тему затрагивали, настаивая на скором освобождении наших журналистов», — сказал глава МИД России (трансляция пресс-конференции велась на сайте МИДа).

Хотя многие из тех, кто был задержан в Белоруссии, не имели аккредитации, журналисты запросили ее своевременно и с соблюдением правил и процедур, отметил Лавров. «Необходимо эту ситуацию решать исходя прежде всего из гуманных соображений», — пояснил он. Несмотря на то что Meduza не является российским СМИ, пропавший в Белоруссии корреспондент издания Максим Солопов — гражданин России, а потому «находится под нашим покровительством», заявил Лавров. «Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — заверил глава МИДа.

11 августа стало известно, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Кроме того, не удается установить местонахождение бывшего корреспондента РБК, ныне журналиста Meduza Максима Солопова, который пропал после задержания в белорусской столице.