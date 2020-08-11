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Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

МИД России будет добиваться скорейшего урегулирования ситуации с российскими журналистами в Белоруссии в контакте с Минском, заверил министр
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске. Об этом во вторник, 11 августа, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы, естественно, занимаемся вопросом, который касается положения с нашими журналистами, с нашими гражданами. Вчера и посол Российской Федерации, и наше министерство в лице департамента информации и печати, и я в разговоре с министром [иностранных дел Владимиром] Макеем эту тему затрагивали, настаивая на скором освобождении наших журналистов», — сказал глава МИД России (трансляция пресс-конференции велась на сайте МИДа).

Хотя многие из тех, кто был задержан в Белоруссии, не имели аккредитации, журналисты запросили ее своевременно и с соблюдением правил и процедур, отметил Лавров. «Необходимо эту ситуацию решать исходя прежде всего из гуманных соображений», — пояснил он. Несмотря на то что Meduza не является российским СМИ, пропавший в Белоруссии корреспондент издания Максим Солопов — гражданин России, а потому «находится под нашим покровительством», заявил Лавров. «Будем добиваться сегодня в контакте с белорусскими коллегами скорейшего урегулирования всей этой ситуации», — заверил глава МИДа.

Освобожденный корреспондент сообщил детали задержания журналиста Солопова
Общество
Фото: Василий Федосенко / Reuters

11 августа стало известно, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Кроме того, не удается установить местонахождение бывшего корреспондента РБК, ныне журналиста Meduza Максима Солопова, который пропал после задержания в белорусской столице.

Как сообщала Meduza, связь с Солоповым пропала примерно в 1:30 мск 10 августа. Журналисты Daily Storm, задержанные вместе с ним в Минске, рассказывали, что белорусские силовики сильно избили Солопова. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — рассказывал журналист Антон Старков.

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Теги: Белоруссия, журналисты, президентские выборы
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