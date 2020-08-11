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Выборы в Белоруссии ,  
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Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске

Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Работник Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени В. И. Козлова показал фотографии (есть у РБК) с забастовки, которую сотрудники предприятия устроили на фоне протестов, развернувшихся в Белоруссии после выборов президента страны.

Днем, 11 августа, по его словам, сотрудники завода прекратили работу и вышли к зданию администрации со списком своих требований. О начале забастовки на предприятии также сообщал Telegram-канал Nexta.

Сотрудники завода, в частности, заявили, что нужно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, имеющих право на мирное выражение своей политической позиции, прекратить провокации для оправдания действий силовиков, освободить задержанных в ходе проведения мирных демонстраций, а также включить интернет для исключения вероятности появления домыслов и слухов.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Как сообщил РБК сотрудник предприятия, директор завода «пытался запугать собравшихся фразой, что именно сегодня на заводе день зарплаты».

При этом другой работник МЭТЗ сообщил, что забастовки пока нет. «Люди хотят, чтобы написали коллективное письмо, что они не согласны с результатами выборов. Но вариант забастовки в будущем никто не исключает», — добавил он.

По информации белорусского Telegram-канала Nexta Live, работу также полностью остановил сахарный завод в Жабинке (Брестская область). Один из его работников также сообщил РБК, вчера на митинге был задержан один из сотрудников завода. «Мы вышли с требованием его освободить», — пояснил он. В беседе с РБК представитель предприятия сообщил, что люди там работают в штатном режиме.

МВД Белоруссии сообщило о задержании 2 тыс. протестующих за сутки
Общество
Фото: Сергей Гриц / AP

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. По последним данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская не признает результаты выборов и подала жалобу в ЦИК.

После выборов в Минске и других Белоруссии начались акции протеста. По данным МВД Белоруссии, в результате митингов 10 августа были задержаны 3 тыс. протестующих, один человек погиб. По итогам второго дня протестов правохранительные органы задержали 2 тыс. человек. Следственный комитет Белоруссии завел 21 уголовное дело в отношении участников акций.

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Теги: Белоруссия, Минск, завод, забастовка, новости
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