Рабочие завода в Минске прекратили работу и выдвинули требования к власти

Они настаивают на прекращении насилия в отношении мирных граждан и освобождении задержанных. СМИ сообщают, что работу готовы прекратить несколько предприятий

Фото: предоставлено РБК

Рабочие Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии.

Как сообщил РБК один из работников предприятия, вариант забастовки пока никто не исключает, однако несколько десятков рабочих вышли к зданию администрации и составили список требований. О забастовке также сообщает Telegram-канал Nexta.

Среди требований рабочих:

немедленное прекращение насилия в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию;

прекращение провокаций для оправдания действий силовиков;

освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций;

включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.

По словам собеседника РБК, директор предприятия «пытался запугать собравшихся фразой, что именно сегодня на заводе день зарплаты».