Рабочие завода в Минске прекратили работу и выдвинули требования к власти
Рабочие Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии.
Как сообщил РБК один из работников предприятия, вариант забастовки пока никто не исключает, однако несколько десятков рабочих вышли к зданию администрации и составили список требований. О забастовке также сообщает Telegram-канал Nexta.
Среди требований рабочих:
- немедленное прекращение насилия в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию;
- прекращение провокаций для оправдания действий силовиков;
- освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций;
- включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.
По словам собеседника РБК, директор предприятия «пытался запугать собравшихся фразой, что именно сегодня на заводе день зарплаты».