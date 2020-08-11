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Рабочие завода в Минске прекратили работу и выдвинули требования к власти

Они настаивают на прекращении насилия в отношении мирных граждан и освобождении задержанных. СМИ сообщают, что работу готовы прекратить несколько предприятий
Фото: предоставлено РБК
Фото: предоставлено РБК

Рабочие Минского электротехнического завода (МЭТЗ) имени Козлова прекратили работу и выдвинули требования к властям в связи с последними событиями в Белоруссии.

Как сообщил РБК один из работников предприятия, вариант забастовки пока никто не исключает, однако несколько десятков рабочих вышли к зданию администрации и составили список требований. О забастовке также сообщает Telegram-канал Nexta.

Среди требований рабочих:

  • немедленное прекращение насилия в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою политическую позицию;
  • прекращение провокаций для оправдания действий силовиков;
  • освобождение задержанных во время проведения мирных демонстраций;
  • включение интернета для исключения вероятности появления домыслов и слухов.

По словам собеседника РБК, директор предприятия «пытался запугать собравшихся фразой, что именно сегодня на заводе день зарплаты».

Издание «Наша нiва» сообщает, что группа работников «Белэнергосетьпроекта» во время обеденного перерыва пришла к проходной МЭТЗ и устроила овацию его сотрудникам. Однако после этого они вернулись на рабочие места.

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
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Фото: Виктор Толочко / ТАСС

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В Telegram-канале белорусского телеканала NEXTA сообщается, что забастовку планируют рабочие и других предприятий, в том числе Минского маргаринового завода. Там также опубликовано открытое заявление профсоюза рабочих ОАО «ГродноАзот», в котором выражается недоверие ЦИК. Авторы письма заверили, что выступают против насилия, но добиваться мирных перемен «будут доступными ненасильственными коллективными действиями».

Вместе с тем на сахарном заводе в Жабинке (Брестская область) опровергли сообщения о забастовке. Представитель предприятия сообщил РБК, что люди там работают в штатном режиме. Издание Onliner при этом сообщает со ссылкой на одного из сотрудников, что люди действительно собирались и обсуждали, что им делать дальше. При этом рабочих также предупредили, что во вторник должны выплатить зарплату.

«Забастовки пока нет, люди хотят, чтобы написали коллективное письмо, что они не согласны с результатами выборов. Но вариант забастовки в будущем никто не исключает», — сообщил РБК один из работников Минского электротехнического завода имени Козлова. «Забастовки нет. Нашего сотрудника ни за что арестовали вчера, на митинге. Мы вышли с требованием его освободить», — сообщил РБК еще один работник Жабинского сахарного завода.

Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок
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Белорусский металлургический завод

За последние два дня в Белоруссии были задержаны несколько тысяч человек, участвовавших в акциях протеста. Люди вышли на улицу после заявления ЦИК о значительном преимуществе Александра Лукашенко в первом туре президентских выборов. Его основная соперница Светлана Тихановская, по официальным данным, заручилась поддержкой 10% избирателей. В ночь на 11 августа она покинула Белоруссию. В штабе Тихановской заявили, что это было вынужденное решение.

Авторы: Майя Бобенко, Артем Филипенок
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