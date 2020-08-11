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В Думе призвали Минск освободить задержанных российских журналистов

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн в разговоре с РБК призвал власти Белоруссии найти и освободить российских журналистов, которые не выходят на связь с редакциями после начала протестов на фоне прошедших президентских выборов.

«Я считаю, что, безусловно, все журналисты, которые были задержаны в Белоруссии, должны быть освобождены, поскольку выполняют свой долг — работают. Максима Солопова знаю лично. Это профессиональный журналист», — подчеркнул Хинштейн.

Глава комитета по СМИ сказал, что пытается связаться с российским послом в Минске, «чтобы понять, что происходит». «Вопрос [о его поисках и возвращении в Россию] остается решать по дипломатическим каналам. Я попытаюсь сейчас связаться с нашим послом в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и с российским МИДом», — подчеркнул он.

Хинштейн отметил, что поговорил с председателем Союза журналистов Владимиром Соловьевым и тот сказал, что всех задержанных в Белоруссии журналистов отпустили, остался только Солопов и фотокорреспондент «РИА Новости» Илья Питалев. «По ним пока нет информации», — добавил он.

Обращение российских СМИ к властям Белоруссии
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Ранее 11 августа стало известно, что фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов.

По данным «РИА Новости», связь с Питалевым оборвалась около шести вечера 10 августа. Он находился вместе с коллегами близ гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск — город-герой».

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Журналист Daily Storm Антон Старков, задержанный во время освещения протестов в Минске в ночь на 10 августа, рассказал подробности инцидента с бывшим корреспондентом РБК, ныне журналистом Meduza Максимом Солоповым, который пропал после задержания в белорусской столице.

По словам Старкова, он познакомился с Солоповым за пять минут до их задержания. «Мы убегали от ОМОНа и слезоточивого газа и забежали в тупик, где был забор. Я подсадил Максима, чтобы он перелез через забор. Он по плану потом должен был помочь перелезть мне. Но в тот момент, когда Максим [перелез], с его стороны забора, из подворотни вышел большой отряд ОМОНа, сразу на него накинулся», — цитирует его Meduza. По его словам, Солопов успел встать на колени, поднять руки вверх и сообщить полицейским, что он журналист. «Его все равно повалили, по-моему, три человека и [стали его бить] довольно жестко. У меня даже есть видео», — отметил журналист, добавив, что не успел понять, какие у Солопова травмы, так как его тоже стали избивать.

В изоляторе со Старковым обращались «неплохо», поскольку он иностранец, сказал он. «[Нас] не били. Остальных избивали сильно, белорусов. У нас сутки не было питьевой воды и еды», — отметил Старков.

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