В Думе призвали Минск освободить задержанных российских журналистов

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)

Глава думского комитета по СМИ Александр Хинштейн в разговоре с РБК призвал власти Белоруссии найти и освободить российских журналистов, которые не выходят на связь с редакциями после начала протестов на фоне прошедших президентских выборов.

«Я считаю, что, безусловно, все журналисты, которые были задержаны в Белоруссии, должны быть освобождены, поскольку выполняют свой долг — работают. Максима Солопова знаю лично. Это профессиональный журналист», — подчеркнул Хинштейн.

Глава комитета по СМИ сказал, что пытается связаться с российским послом в Минске, «чтобы понять, что происходит». «Вопрос [о его поисках и возвращении в Россию] остается решать по дипломатическим каналам. Я попытаюсь сейчас связаться с нашим послом в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и с российским МИДом», — подчеркнул он.

Хинштейн отметил, что поговорил с председателем Союза журналистов Владимиром Соловьевым и тот сказал, что всех задержанных в Белоруссии журналистов отпустили, остался только Солопов и фотокорреспондент «РИА Новости» Илья Питалев. «По ним пока нет информации», — добавил он.