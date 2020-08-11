Байден потребовал от Лукашенко уважать права протестующих

Джо Байден (Фото: Mark Makela / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, атакуя мирных протестующих и отключая доступ в интернет, ведет себя не как человек, уверенный в справедливой победе на выборах. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты США от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

«Граждане [Белоруссии] мирно протестуют и требуют точного подсчета голосов, а их встречает спецназ с шумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями», — указал Байден.

Байден отметил, что белорусские власти также отключили в стране интернет, арестовали не только протестующих, но и независимых журналистов, и пытались «заткнуть рот наблюдателям». По мнению американского политика, это не действия политического лидера, уверенного в своей победе на справедливо проведенных выборах.

«Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных», — заявил Байден. Он призвал Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия.