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Дело Ивана Сафронова ,  
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Адвокат сообщил о запрете Сафронову звонков и свиданий с близкими

Следователь запретил журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиненному в государственной измене, звонки и свидания с близкими. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По его словам, следствие собирается вызвать близких Сафронова на допрос как свидетелей.

«Формальная причина то, что следователь планирует допросить всех близких в качестве свидетелей, но мы расцениваем это как создание атмосферы изоляции для Ивана», — сказал Павлов.

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Общество
Иван Сафронов

Ивану Сафронову, бывшему журналисту газет «Ведомости» и «Коммерсантъ» и советнику главы «Роскосмоса», предъявлено обвинение по ст. 275 УК России (государственная измена). Его задержали в начале июля, а затем арестовали.

ФСБ полагает, что Сафронов передавал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока. Для этого он, по версии следствия, использовал домашний компьютер.

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Шифровал секретные сообщения обвиняемый с помощью программы VeraCrypt, считают следователи. В качестве паролей он использовал фразы из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. Сам журналист не признает себя виновным.

В чешском Центре безопасности анализа и предотвращения отрицают связь с Сафроновым и сотрудничество с властями Чехии.

Теги: новости, Иван Сафронов, государственная измена, уголовное дело
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