Адвокат сообщил о запрете Сафронову звонков и свиданий с близкими

Следователь запретил журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиненному в государственной измене, звонки и свидания с близкими. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По его словам, следствие собирается вызвать близких Сафронова на допрос как свидетелей.

«Формальная причина то, что следователь планирует допросить всех близких в качестве свидетелей, но мы расцениваем это как создание атмосферы изоляции для Ивана», — сказал Павлов.

Ивану Сафронову, бывшему журналисту газет «Ведомости» и «Коммерсантъ» и советнику главы «Роскосмоса», предъявлено обвинение по ст. 275 УК России (государственная измена). Его задержали в начале июля, а затем арестовали.