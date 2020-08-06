Сафронова заподозрили в шифровании информации паролями из книги о Ельцине

Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Следствие считает, что обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов передавал секретные сведения за рубеж представителю чешской разведки через компьютер у себя дома, используя инструменты шифрования. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

Он уточнил, что согласно постановлению о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, для передачи секретной информации журналист использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей — фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.

Служба внешней разведки негласно контролировала переписку Сафронова, которую он вел через домашний компьютер.

В июле бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов, работавший советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был арестован по обвинению в государственной измене. По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал с чешской спецслужбой, которой передавал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока. Журналист отрицает свою вину и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.