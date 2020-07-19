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Дело Ивана Сафронова ,  
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В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым

Представитель Центра, которым руководит знакомый Сафронова Мартин Лариш, заявил, что организация никак не связана с журналистом и не сотрудничает с властями Чехии. Сам Лариш ранее также отверг причастность к чешской разведке
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центр безопасности анализа и предотвращения (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) никак не связан с советником главы «Роскосмоса», бывшим корреспондентом «Коммерсанта» Иваном Сафроновым. Об этом «Интерфаксу» заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли Сафронов в работе центра либо подготовке материалов для него, Суворов заявил: «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».

Чешский знакомый Ивана Сафронова отверг связь с разведкой
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Иван Сафронов

По словам Суворова, CBAP также не сотрудничал с госорганами Чехии и не готовил для них каких-либо отчетов или материалов. «Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», — отметил он.

Представитель центра также добавил, что все публикации центра находятся в открытом доступе на его сайте, и среди них нет докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки.

Адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил ТАСС, что в материалах дела, с которыми смогла ознакомиться защита, CBAP не упоминается.

Задержания на акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Фоторепортаж
Фотогалерея 

CBAP был создан в 2012 году, он готовит доклады о безопасности в Восточной Европе и Африке. Возглавляет центр Мартин Лариш. Источник ТАСС ранее заявил, что деятельность организации связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником. В свою очередь издание «Проект» предположило, что следствие могло обвинить Сафронова в госизмене на том основании, что тот открыто дружил с Ларишем, в частности, публиковал фото чешского знакомого и его жены в соцсетях.

Сам Лариш в интервью русской службе Би-би-си рассказал, что познакомился с Сафроновым в 2012 году, когда работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. С течением времени они подружились, «общались как коллеги — журналисты и эксперты на разные темы, касающиеся политики, экономики и безопасности». Арест Сафронова стал для Лариша шоком, сообщил он. «Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому что в журналистике с секретными материалами не работают», — подчеркнул Лариш. По его мнению, причиной преследования Сафронова стали его заметки для «Коммерсанта» и «Ведомостей».

Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
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Иван Сафронов

Глава CBAP также опроверг причастность к чешской разведке, а предположения о том, что он имеет доступ к секретным материалам, назвал абсурдными.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 7 июля. Его обвинили в госизмене и арестовали до 6 сентября. Ведомство утверждает, что Сафронов передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных африканских государств» спецслужбам Чешской Республики, а конечным получателем информации были США. Следствие считает, что Сафронова завербовали в 2012 году, а секретные данные он передал в 2017 году. В это время он работал в «Коммерсанте».

Сам Сафронов не признает вину и считает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью. Личные поручительства за него подписали главные редакторы «Коммерсанта», «Ведомостей», The Bell, Forbes, «Дождя» и других российских СМИ. Коллеги Сафронова провели пикеты в его поддержку, которые не обошлись без задержаний, а также создали петицию с требованием открытого процесса по делу (по состоянию на 19 июля ее подписали более 77 тыс. человек).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Иван Сафронов, Чехия, разведка, секретные данные
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