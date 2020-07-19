В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым

Представитель Центра, которым руководит знакомый Сафронова Мартин Лариш, заявил, что организация никак не связана с журналистом и не сотрудничает с властями Чехии. Сам Лариш ранее также отверг причастность к чешской разведке

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Центр безопасности анализа и предотвращения (Centrum pro bezpecnostni analyzy a prevenci, CBAP) никак не связан с советником главы «Роскосмоса», бывшим корреспондентом «Коммерсанта» Иваном Сафроновым. Об этом «Интерфаксу» заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

В ответ на вопрос о том, участвовал ли Сафронов в работе центра либо подготовке материалов для него, Суворов заявил: «Иван Сафронов к центру никакого отношения не имеет».

По словам Суворова, CBAP также не сотрудничал с госорганами Чехии и не готовил для них каких-либо отчетов или материалов. «Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», — отметил он.

Представитель центра также добавил, что все публикации центра находятся в открытом доступе на его сайте, и среди них нет докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки.