Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте восемь погибших

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Президентские выборы в Белоруссии. Главное Политика, 12:22 Гибкие офисы X5 и рекорд «Утконоса»: главное в продуктовом ретейле Pro, 12:20 В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России Общество, 12:19 Путин поручил обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19 Общество, 12:18 Кожаный профицит: как кожевенная отрасль переживает пандемию РБК и Сбербанк, 12:15 Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России Спорт, 12:15 Акции «Ювентуса» упали на 11,8% после вылета из Лиги чемпионов Инвестиции, 12:15 Как гаджеты меняют наше представление о мониторинге здоровья Индустрия 4.0, 12:12  Московская биржа и Сбербанк запустили индекс цен на жилье Недвижимость, 12:05 В МВД Белоруссии сообщили о 3 тыс. задержанных на митингах Политика, 12:04 Биткоин оказался под угрозой уничтожения из-за бага Крипто, 12:01 Прокуратура утвердила обвинение по делу Навального о клевете на ветерана Общество, 12:00 В штабе Тихановской потребовали передачи власти в Белоруссии Политика, 11:58 МВД Белоруссии сообщило о 39 пострадавших в столкновениях силовиках Общество, 11:53
Общество ,  
0 

Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте восемь погибших

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Спасатели МЧС России нашли и вытащили из-под завалов тела восьми погибших после взрыва в порту Бейрута. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, российские специалисты оказали медицинскую помощь 268 пострадавшим, в том числе 29 детям. Еще 33 пострадавшим была предоставлена психологическая помощь.

Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва
Общество
Мишель Аун

Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора, в свою очередь, провели в Бейруте 248 тестов на COVID-19.

В ходе работ российские спасатели и кинологи обследовали 3,1 тыс. кв. м территории, также 6,8 тыс. кв. м было обследовано при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего в работе с российской стороны участвовали 126 человек, было использовано девять единиц техники.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Погибли 158 человек, травмы получили более 6 тыс. Согласно предварительной версии ливанских властей, причиной взрыва стали сварочные работы на портовом складе, где хранилась селитра. В рамках расследования дела о взрыве задержали 16 человек.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами

Российские спасатели прибыли в Бейрут 5 августа, чтобы оказать помощь пострадавшим во время взрыва и помочь в проведении поисково-спасательной операции. На стадионе Бейрута медики организовали мобильный госпиталь.

После взрыва в Бейруте вспыхнули антиправительственные митинги. На их фоне премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал провести досрочные парламентские выборы. По его словам, причиной взрыва стали «многолетняя коррупция и бесхозяйственность».

Теги: Бейрут, Ливан, МЧС Росси
Материалы по теме
МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте
Общество
Германия предоставит €10 млн помощи Бейруту после взрыва
Политика
В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter