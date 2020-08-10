Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте восемь погибших

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Спасатели МЧС России нашли и вытащили из-под завалов тела восьми погибших после взрыва в порту Бейрута. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, российские специалисты оказали медицинскую помощь 268 пострадавшим, в том числе 29 детям. Еще 33 пострадавшим была предоставлена психологическая помощь.

Сотрудники лаборатории Роспотребнадзора, в свою очередь, провели в Бейруте 248 тестов на COVID-19.

В ходе работ российские спасатели и кинологи обследовали 3,1 тыс. кв. м территории, также 6,8 тыс. кв. м было обследовано при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего в работе с российской стороны участвовали 126 человек, было использовано девять единиц техники.