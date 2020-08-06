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В Бейруте по делу о взрыве в порту задержали 16 человек

Последствия взрыва в порту
Последствия взрыва в порту (Фото: Marwan Naamani / Global Look Press)

В Бейруте в рамках расследования взрыва в местном порту, унесшем жизни более 130 человек, задержали 16 человек. Об этом заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Фади Акики, передает Национальное агентство новостей Ливана (NNA).

Судья уточнил, что всего было опрошено более 18 человек, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента. Акики добавил, что расследование охватывает все обстоятельства, приведшие к взрыву, пострадавшим военным и гражданским и серьезному ущербу.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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Взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа. По последним данным, погибли более 130 человек, пострадали около 5 тыс. По версии властей Ливана, взрыв спровоцировали сварочные работы на одном из складов порта, где хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры.

В 2014 году эту партию селитры сняли с борта корабля, принадлежавшего, по словам экипажа судна, проживающему на Кипре бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. Сотрудники правоохранительных органов Кипра по запросу Интерпола 6 августа нашли и допросили россиянина, предположительного владевшего кораблем, источник Reuters подтвердил, что речь идет о Гречушкине.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб во время обращения к нации пообещал, что все ответственные за катастрофу в Бейруте «заплатят свою цену». Он также назвал взрыв крупным национальным бедствием.

Теги: Ливан, Бейрут, взрыв, задержания
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