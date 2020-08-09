Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным правительства страны, взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. В результате взрыва погибли более 150 человек, более 5 тыс. пострадали. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв нанес городу ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд.

Спустя четыре дня, 8 августа, в Бейруте начались протесты. Митингующие заявляют о потере доверия к правительству и требуют его отставки. Во время массовых беспорядков пострадали более 700 человек. Почти 100 пострадавших являются сотрудниками правоохранительных органов.

На фоне протестов премьер-министр страны Хассан Диаб пообещал провести в стране досрочные парламентские выборы. Он заявил, что только в этом случае возможен выход из нынешнего кризиса в Ливане.

