Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва
Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, сообщило Информационное бюро при президенте республики.
«Цель требования международного расследования дела о взрыве в порту — трата времени. Судебный процесс должен пройти быстро, но без лишней спешки, чтобы установить, кто преступник, а кто невиновен», — говорится в сообщении.
Ранее ливанское агентство Asas со ссылкой на источники сообщило, что Мишель Аун во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что согласен сформировать международный комитет по расследованию взрыва. Пресс-служба президента Ливана опровергла эту информацию.
«В версии Asas нет абсолютно никакой правды», — заявило правительство.