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Президент Ливана отказался проводить международное расследование взрыва

Мишель Аун
Мишель Аун (Фото: Dalati Nohra / Reuters)

Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, сообщило Информационное бюро при президенте республики.

«Цель требования международного расследования дела о взрыве в порту — трата времени. Судебный процесс должен пройти быстро, но без лишней спешки, чтобы установить, кто преступник, а кто невиновен», — говорится в сообщении.

Более 70 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте
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Ранее ливанское агентство Asas со ссылкой на источники сообщило, что Мишель Аун во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что согласен сформировать международный комитет по расследованию взрыва. Пресс-служба президента Ливана опровергла эту информацию.

«В версии Asas нет абсолютно никакой правды», — заявило правительство.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным правительства страны, взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. В результате взрыва погибли более 150 человек, более 5 тыс. пострадали. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв нанес городу ущерб в размере от $3 млрд до $5 млрд.

Антиправительственные протесты в Бейруте. Фоторепортаж
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Спустя четыре дня, 8 августа, в Бейруте начались протесты. Митингующие заявляют о потере доверия к правительству и требуют его отставки. Во время массовых беспорядков пострадали более 700 человек. Почти 100 пострадавших являются сотрудниками правоохранительных органов.

На фоне протестов премьер-министр страны Хассан Диаб пообещал провести в стране досрочные парламентские выборы. Он заявил, что только в этом случае возможен выход из нынешнего кризиса в Ливане.
 

Теги: Бейрут, Ливан, взрыв, президент, расследование
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