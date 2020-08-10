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Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске

До этого в милиции говорили, что информации об этом нет. Сообщалось, что против митингующих применялись водометы и светошумовые гранаты

Полиция Белоруссии применяла специальные средства во время разгона митингов, начавшихся после появления данных о первых результатов президентских выборов Белоруссии, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передал ТАСС.

«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — сказала она.

Но ранее в пресс-службе ГУВД горисполкома Минска говорили, что там нет информации о применении гранат и водометов против митингующих, передавал «Интерфакс-Запад». Агентству также сказали, что нет и данных о пострадавших.

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Министерстве здравоохранения Белоруссии агентству тоже не смогли сообщить о пострадавших. Пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун указала, что информация не появится раньше утра понедельника, 10 августа.

Чемоданова же говорила о задержанных на протестах. Но пока, по ее словам, невозможно назвать их точную цифру.

Массовые протесты начались в Белоруссии после завершения выборов, на которых, по данным национального экзитпола, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
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Светлана&nbsp;Тихановская

В Минске для разгона участников несанкционированных акций ОМОН использовал слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. ТАСС передавал, что во время столкновений как минимум один человек получил травмы головы, Sputnik Беларусь писал о нескольких пострадавших. В центре столицы автозак сбил человека, Tut.by уточнял со ссылкой на очевидцев, что в результате наезда пострадали три человека. В ГУВД Мингорисполкома информацию о ДТП не подтвердили.

МВД Белоруссии ранее собрало из-за протестов в Минске заседание оперативного штаба. Министерство заявило, как передает БелТА, что милиция полностью контролирует ситуацию. Личный состав белорусских органов внутренних дел перевели на усиленный режим работы.

Автор: Анна Громова
Теги: Минск, милиция, протесты, Белоруссия
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