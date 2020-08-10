Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске

До этого в милиции говорили, что информации об этом нет. Сообщалось, что против митингующих применялись водометы и светошумовые гранаты

Полиция Белоруссии применяла специальные средства во время разгона митингов, начавшихся после появления данных о первых результатов президентских выборов Белоруссии, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передал ТАСС.

«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — сказала она.

Но ранее в пресс-службе ГУВД горисполкома Минска говорили, что там нет информации о применении гранат и водометов против митингующих, передавал «Интерфакс-Запад». Агентству также сказали, что нет и данных о пострадавших.

В Министерстве здравоохранения Белоруссии агентству тоже не смогли сообщить о пострадавших. Пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун указала, что информация не появится раньше утра понедельника, 10 августа.