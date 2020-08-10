Милиция подтвердила применение спецсредств против протестующих в Минске
Полиция Белоруссии применяла специальные средства во время разгона митингов, начавшихся после появления данных о первых результатов президентских выборов Белоруссии, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передал ТАСС.
«Правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков. Применялись спецтехника и шумовые гранаты», — сказала она.
Но ранее в пресс-службе ГУВД горисполкома Минска говорили, что там нет информации о применении гранат и водометов против митингующих, передавал «Интерфакс-Запад». Агентству также сказали, что нет и данных о пострадавших.
В Министерстве здравоохранения Белоруссии агентству тоже не смогли сообщить о пострадавших. Пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун указала, что информация не появится раньше утра понедельника, 10 августа.